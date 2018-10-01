ترامب يطالب بتحقيق شامل حول قضية مرشحه كافانو

أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، على ضرورة أن يجري مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) تحقيقا شاملا في ادعاءات التحرش الجنسي الموجهة لمرشحه لرئاسة المحكمة العليا بريت كافانو.

وأشار ترامب، إنه سيترك معايير هذا التحقيق للأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ. وأضاف بمؤتمر صحفي في البيت الأبيض "أريدهم أن يجروا تحقيقا شاملا للغاية. ومهما كان يعنيه ذلك، وفقا لما يراه أعضاء مجلس الشيوخ والجمهوريون والأغلبية الجمهورية، فإني أريدهم أن يفعلوه".

"وبالإضافة إلى ما قيل أريد إنجازه بسرعة". بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، أدلت الأستاذة الجامعية الأمريكية كريستين بلازي فورد، بتفاصيل زعمت فيها أن بريت كافانو مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحكمة العليا اعتدى عليها جنسيا قبل 37 عاما.

وقالت في شهادتها إن كافانو كان مخمورا عندما هاجمها وحاول نزع ملابسها في جمع من المراهقين في ماريلاند عندما كان عمره 17 عاما وكان عمرها 15 عاما.

ووجهت امرأتان أخريان اتهامات مماثلة لكافانو الذي كان ترامب قد اختاره للمنصب في يوليو/ تموز والذي نفى تلك المزاعم تماما.