ترامب يكشف عن اتفاق جديد مع كندا والمكسيك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاتفاق تجاري جديد بديلا لاتفاق "نافتا"، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيتم توقيعه نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "استكملنا بنجاح المفاوضات على اتفاق تجاري جديد مع المكسيك وكندا بديلا لاتفاق نافتا".

© REUTERS / GORAN TOMASEVIC المكسيك لا تستبعد توقيع اتفاقية ثنائية مع كندا بدلا من "نافتا"

وأضاف ترامب: "نخطط لتوقيع الاتفاق نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ثم سأرسله إلى الكونغرس للموافقة عليه".

يذكر أن الدول الثلاث أصدرت بيانا مشتركا، صباح اليوم، قالت فيه إنها توصلت إلى اتفاق تجاري جديد يسمي "يوسكما"، وذكر البيان: "سوف تمنح عمالنا ومزارعينا والشركات، اتفاقية تجارية على أساس معايير عالية، ستؤدي إلى أسواق أكثر حرية، وتجارة أكثر إنصافا، ونموا اقتصاديا أكثر استدامة في منطقتنا، وستعزز الطبقة الوسطى، وستوفر فرص عمل جيدة، وأجر جيد، وفرصا جديدة لنحو نصف مليار شخص، لما يطلق عليه البيت الأمريكي الشمالي.

وأفاد مصدران مطلعان لصحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق، أن الاتفاقات، التي توصلت إليها الولايات المتحدة وكندا، يوم الأحد، تحافظ على منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) كاتفاقية تجارة ثلاثية الأطراف، وسوف يوقعها قادة الدول الثلاث في غضون شهرين.

وكانت الولايات المتحدة قد توصلت، في وقت سابق، إلى اتفاقية منفصلة مع المكسيك وهددت بالاكتفاء بمعاهدة ثنائية مع مكسيكو سيتي، إذا لم توافق أوتاوا على الشروط الأمريكية.

وكان ترامب، قد أبلغ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في يونيو/ حزيران الماضي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستوافق فقط على "صفقة عادلة" في المفاوضات الخاصة بـ(نافتا) وإلا فلن تكون هناك أي صفقة".

وفرضت واشنطن منذ يونيو/ حزيران الماضي، رسوما جمركية إضافية على الفولاذ والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

ووقعت واشنطن ومكسيكو سيتي وأوتاوا اتفاقية "نافتا"، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1994.