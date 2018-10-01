"ناسا" غيرت العالم في 60 عاما

وأضاف: "وكالتنا العظيمة "ناسا" غيَرت العالم إلى الأفضل، وستواصل أمريكا الريادة في مجال الفضاء، وسنصل إلى مراحل جديدة ستغير العالم، وسنلهم جيلا جديدا يستند إلى تراثنا".
ووفقا لبرايدنستاين، خلال العقود الستة المذهلة، قدمت الولايات المتحدة للعالم عددا من المهام الطموحة في العلوم والطيران واستكشاف الإنسان للفضاء.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي الراحل دوايت أيزنهاور وقع مرسوم تأسيس "ناسا" في 29 يوليو/ تموز 1958.
وبدأ العمل الفعلي للوكالة في 1 أكتوبر من نفس العام، وأول مدير للوكالة، كان توماس كيت غلينان، الذي شغل المنصب حتى عام 1961.
ويعد برايدينستاين المدير الـ13 لوكالة الفضاء منذ تأسيسها.
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