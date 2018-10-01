"ناسا" غيرت العالم في 60 عاما

صرح مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" جيم برايدينستاين، أن الوكالة غيرت العالم إلى الأفضل وأن الولايات المتحدة ستستمر في ريادتها في مجال الفضاء.

© Sputnik . Anton Denisov "ناسا" تعرض تعاقب الليل والنهار على القمر (بالفيديو)

واشنطن — سبوتنيك . وقال برايدينستاين في كلمة مصورة بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس الوكالة اليوم الاثنين: "في الأول من أكتوبر نحتفل بعيد الميلاد الـ60 للوكالة".

وأضاف: "وكالتنا العظيمة "ناسا" غيَرت العالم إلى الأفضل، وستواصل أمريكا الريادة في مجال الفضاء، وسنصل إلى مراحل جديدة ستغير العالم، وسنلهم جيلا جديدا يستند إلى تراثنا".

ووفقا لبرايدنستاين، خلال العقود الستة المذهلة، قدمت الولايات المتحدة للعالم عددا من المهام الطموحة في العلوم والطيران واستكشاف الإنسان للفضاء.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي الراحل دوايت أيزنهاور وقع مرسوم تأسيس "ناسا" في 29 يوليو/ تموز 1958.

وبدأ العمل الفعلي للوكالة في 1 أكتوبر من نفس العام، وأول مدير للوكالة، كان توماس كيت غلينان، الذي شغل المنصب حتى عام 1961.

ويعد برايدينستاين المدير الـ13 لوكالة الفضاء منذ تأسيسها.