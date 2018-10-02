إيران تنشر الصور الأولى للمواقع التي استهدفتها في سوريا

قامت قوات الحرس الثوري الإيراني بنشر الصور الأولى للمواقع التي استهدفتها في سوريا منذ بضعة أيام.

نشرت قوات جوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني صورا لمكان إصابة الصواريخ وقصف الطائرات المسيرة لمقار الإرهابيين شرق الفرات، وفقا لوكالة "تسنيم".

#الحرس_الثوري الإيراني ينشر اولى الصور للاماكن التي استهدفها يوم امس بالصواريخ والتي تعود لتنظيم داعش الإرهابي شرق الفرات pic.twitter.com/vQn5Z0906R — سعيد شاوردي (@Saeid_Shaverdi) October 2, 2018

وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين الفائت، عن استهدافه جماعات إرهابية شرق الفرات في سوريا بصواريخ باليستية، وذلك "انتقاما لهجوم الأهواز الذي ضرب إيران الأسبوع الماضي خلال العرض العسكري".

وقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم استهدف عرضا عسكريا في الأهواز جنوب غربي إيران، السبت 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأعلن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) المسؤولية عن الهجوم.