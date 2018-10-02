الدفاع الفرنسية: برنامج إيران الباليستي يشكل تهديدا

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الثلاثاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول) إن برنامج إيران الباليستي يشكل تهديدا وإن نفوذ طهران في منطقة الشرق الأوسط مبعث رئيس للقلق.

جاءت تصريحات بارلي بعد اجتماعها مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس. وفقا لـ "رويترز".

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS بعد هجوم الأهواز... وزير الدفاع الأمريكي يرد على التهديد الإيراني

وفي مايو/ أيار، سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الذي يضع قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وبقيت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا في الاتفاق وتعهدت بإنفاذه رغم عودة العقوبات الأمريكية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، عن استهدافه جماعات إرهابية شرق الفرات في سوريا بصواريخ باليستية، وذلك "انتقاما لهجوم الأهواز الذي ضرب إيران الأسبوع الماضي خلال العرض العسكري".