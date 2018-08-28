وزير الدفاع الأمريكي: حذرنا إيران... وسيتم محاسبتها على أي تصرف سيئ في المنطقة

قال وزير الدفاع الأمريكي اليوم الثلاثاء، إنه تم توجيه تحذير لإيران وسيتم محاسبتها على أي تصرف سيئ في المنطقة

وبحسب وكالة "رويترز"، أكد ماتيس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي جوزيف ماتيس، أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت اتصالات فعالة مؤخرا مع روسيا، بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا.



© Sputnik . Mikhail Klimentiyev ماتيس: الهدف أن يختار الشعب السوري حكومة جديدة لا يقودها الأسد

وتابع ماتيس، "ما يحدث في سوريا حرب أهلية، وهناك عملية مفاوضات ومحادثات في جنيف، ولا ينبغي أن يكون للأسد مستقبلا في أي حل سوري قادم".

وأضاف ماتيس، "لدى روسيا قدرة كبيرة وتأثير كبير في سوريا، وعليها مطالبة إيران بالخروج من هناك، فماذا يفعل الإيرانيون في سوريا"، موضحا "نطلب من روسيا القيام بالعمل الصحيح في سوريا، ونعرف أن التحدي كبير".

وبالنسبة لليمن قال الوزير الأمريكي، "نراجع على الدوام الدعم للتحالف في اليمن".

وتابع "هدف أمريكا هو خفض الخسائر المدنية إلى الحد الأدنى، ونقل الصراع اليمني إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في أقرب وقت".

وأضاف ماتيس "الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في اليمن ليس مطلقا".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.