رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تزور كوريا الجنوبية

تقوم رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فالينتينا ماتفيينكو، بزيارة إلى كوريا الجنوبية، على رأس وفد برلماني لإجراء مباحثات مع قادة البلاد، حول تعزيز العلاقات الثنائية.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء: "يقوم وفد من مجلس الاتحاد الروسي برئاسة فالينتينا ماتفيينكو، بزيارة عمل إلى دولة كوريا الجنوبية في الفترة من 3-6 أكتوبر الجاري".

© RIA Novosti . Alexey Danichev ماتفيينكو: الوضع السياسي في أمريكا يبطئ إقامة الاتصالات بين البرلمانيين للبلدين

وقالت ماتفيينكو: "سنجري في سيئول عدة لقاءات مع قادة كوريا الجنوبية، كما يخطط المشرعون الروس عقد مباحثات مع البرلمانيين هناك".

ونوهت ماتفيينكو إلى الاجتماع الأخير لرئيسي روسيا وكوريا الجنوبية، وقالت: "لدينا ما نناقشه مع استمرار الحوار بين قادة دولتينا، مشيرة إلى أن الوفد البرلماني الروسي لديه برنامج مزدحم جدا.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت ماتفيينكو إلى أنه خلال المحادثات، سيتم طرح موضوع دور العلاقات البرلمانية في تطوير العلاقات الإنسانية والتعليمية والثقافية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه بالإضافة إلى المحادثات مع قيادة كوريا والبرلمان الكوري، فإنه من المتوقع أن تعقد رئيسة مجلس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الشركات والأوساط التجارية الكورية الجنوبية.

جدير بالذكر أن الوفد يضم نائب رئيس مجلس الاتحاد إلياس أوماخانوف، ورئيس لجنة الدفاع والأمن فيكتور بونداريف، والنائب الأول لرئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة لودميلا بوكوفا، والنائب الأول لرئيس لجنة الميزانية والأسواق المالية سيرغي إيفانوف، وعضو لجنة السياسة الاجتماعية يوري أرخاروف، وعضو لجنة الشؤون الدولية.