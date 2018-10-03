وزير خارجية ألمانيا: برلين وواشنطن تتفقان على ضرورة منع الهجمات الكيميائية في سوريا

ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على الحاجة لفعل كل شيء ممكن من أجل منع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال ماس إن الاجتماع شهد مناقشات مكثفة بشأن الوضع في سوريا وإن الجانبين يريدان زيادة الضغط من أجل الوصول إلى حل سياسي وإنهما يرغبان في عقد مؤتمر لوضع الدستور في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة "رويترز".

Flickr/ Hernán Piñera ألمانيا تعلق على أنباء حول إمكانية المشاركة في الهجوم على سوريا

جاء تعليق ماس عقب اجتماعه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن.

وأضاف ماس أن بومبيو أدرك حجم النقاش السياسي الدائر في ألمانيا بشأن المشاركة المحتملة في أي رد عسكري تقوده الولايات المتحدة في حال حدوث هجوم كيميائي.

وأفاد بأن البرلمان لن يوافق على الأرجج على هذه الخطوة، لكنه قال إن ألمانيا قد تساهم بطرق أخرى.

وقال ماس في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي إن ألمانيا ستتخذ قرارا منفردا يتفق مع دستورها والقانون الدولي بشأن ما إذا كانت ستشارك في أي رد عسكري على هجوم كيميائي محتمل في سوريا.