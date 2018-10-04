ماتفيينكو: مسألة السفينة الروسية المحتجزة في كوريا الجنوبية حلت

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، اليوم الخميس، لدى وصولها عاصمة كوريا الجنوبية، سيؤول، بأن مسألة السفينة الروسية "سيفاستوبول" المحتجزة في ميناء بوسان، تم حلها و الموضوع مغلق.

سيول — سبوتنيك. وقالت ماتفينكو للصحفيين ردا على سؤال بشأن مسألة السفينة الروسية سيفاستوبول":" بما يخص السفينة، لحسن الحظ، تم حل هذه المشكلة، والسلطات الكورية الجنوبية قررت الإفراج عن سفينتنا".

© Sputnik . Ilya Timin سفير كوريا الجنوبية: مسألة السفينة الروسية المحتجزة في ميناء بوسان ستحل نهائيا غدا

وأضافت: "طيلة هذا الوقت كنا على اتصال، وبالتالي تم إغلاق الموضوع"، مشيرة إلى أن"الموضع لن يؤثر على سير الزيارة، لأن القرار اتخذ قبل بدء زيارتنا ".

هذا وقد تم استدعاء سفير كوريا الجنوبية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، حيث قدمت الخارجية احتجاجا يتعلق بالاحتجاز غير القانوني للسفينة الروسية "سيفاستوبول" في ميناء مدينة بوسان.

وطالب الجانب الروسي برفع فوري للحظر الذي فرضته السلطات البحرية على السفينة للخروج من الميناء.

وذكرت خارجية كوريا الجنوبية في آب/أغسطس الماضي، بأنه يجري فحص السفينة "سيفاستوبول" في ميناء بوسان على أساس انتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي.