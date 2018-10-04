البنتاغون: أمريكا لا تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية في جورجيا

وصف البنتاغون المعلومات التي قدمتها وزارة الدفاع الروسية حول تطوير أسلحة بيولوجية في جورجيا بالافتراءات وجزء من حملة التضليل ضد الغرب

واشنطن — سبوتنيك. نفى ممثل وزارة الدفاع الأمريكية، إيريك باهون، اليوم الخميس، قيام الولايات المتحدة بتطوير أسلحة بيولوجية في مركز لوغار في جورجيا.

© AFP 2018 / KHALIL MAZRAAWI موسكو تطلب تفسيرا من واشنطن بشأن "تجارب قاتلة" على البشر

وقال باهون لوكالة "سبوتنيك":" الولايات المتحدة لا تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية في مركز لوغار، هذه المواقع غير تابعة للولايات المتحدة".

ووصف تصريحات وزارة الدفاع الروسية حول ذلك بأنها ادعاءات و"حملة تضليل إعلامي روسيا ضد الغرب".

أعلن قائد قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، اليوم الخميس، أن بيانات الولايات المتحدة حول تطوير وسائل نقل واستخدام الأسلحة البيولوجية، تتعارض مع الاتفاقيات المتعلقة بحظر الأسلحة البيولوجية.

وتابع ممثل وزارة الدفاع الروسية متسائلا:" لماذا يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق في مركز ريتشارد لوغار للصحة العامة؟"، قائلا: "نتوقع الحصول على إجابة واضحة عليه من الجانبين الجورجي والأمريكي".