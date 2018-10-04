أردوغان: تركيا لن تغادر سوريا قبل أن يجري الشعب السوري انتخابات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، "إن تركيا لن تغادر سوريا قبل أن يجري الشعب السوري انتخابات"