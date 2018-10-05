خطيب جمعة طهران لـ"دول المنطقة": إذا أردتم الأمن فكونوا إلى جانب إيران

وبحسب وكالة فارس الإيرانية، قال إمام جمعة طهران، إن هذه الخطوة تعني لدول المنطقة إذا أردتم الأمن فكونوا إلى جانب إيران.
وصرح صديقي: "إن صواريخنا استهدفت قادة "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا) في عمق الأراضي السورية، وذلك على مقربة من الأمريكيين، وأرسلت 40 شخصا منهم إلى الجحيم".
ووصف آية الله صديقي الضربة الصاروخية الإيرانية بأنها رسالة قوة إلى المنطقة، بأنكم إذا أردتم الأمن فكونوا إلى جانب إيران، مضيفا: "أن هذه الخطوة قالت لأسيادهم أيضا كونوا حذرين، فقد ولى عهد "اضرب واهرب".. فإن ضربتم مرة واحدة فستتلقون عشرا"، وفقا لوكالة "فارس".
وتابع: "نقدم التهنئة بهذه الملحمة وتجسيد وتجلي اقتدار، إلى الحرس الثوري والقوات المسلحة والشعب والقائد الأعلى للقوات المسلحة".
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