ظريف يندد باستخدام الأطفال كدروع بشرية خلال الحرب

تحدث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن الاعتداءات التي تطال المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية خلال الحرب السورية.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال ظريف خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" الإنجليزية، إن إيران لم ولن تشارك في أي اعتداء على أية منطقة سكنية، وتندد بذلك من قبل أي طرف كان.



© Sputnik . Ronald Zak خطيب جمعة طهران لـ"دول المنطقة": إذا أردتم الأمن فكونوا إلى جانب إيران

وأكد أنه يجب إدانة واستنكار المجموعات التي تستخدم المدنيين كدروع بشرية.

وتابع ظريف، أن المقصرين في الحرب السورية هم الذين حالوا دون تحقيق الحل السياسي، متوهمين من أنهم قادرين على إزاحة بشار الأسد عن السلطة.

وأشارت الوكالة، إلى أنه رد على محاولات مقدم "الجزيرة" توجيه الاتهام للحكومة السوريه بمهاجمة المناطق المدنية قال ظريف: إنني أتحدث عن مسؤولية إيران، أنا لست هنا للدفاع عن أي أحد، أنا هنا للدفاع عن إيران".

وأكد أن إيران طالما دعت إلى حل الأزمة السورية سياسيا إلا أنهم (المعارضون والمتمردون) لم يقبلوا بذلك لأنهم كانوا يعولون على استخدام المرتزقة الأجانب لتحقيق مآربهم.

وشدد بالقول، إن سوريا تتمتع بحكومة ولديها مقعد في الأمم المتحدة، قائلا: إن الذين لجأوا إلى استخدام "داعش" و"جبهة النصرة" لإسقاط الحكومة السورية هم الذين أثاروا هذه الاضطرابات هناك.