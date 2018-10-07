الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تتفقان على عقد قمة جديدة قريبا

اتفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال اجتماع في بيونغيانغ، على إنشاء مجموعة عمل لبحث خطة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وعقد قمة ثانية بين البلدين قريبا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال السكرتير الرئاسي للشؤون العامة في كوريا الجنوبية، يوون يونغ- تشان، اليوم الأحد "أعلن وزير الخارجية بومبيو أن الطرفين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل من أجل تحديد جدول عملية نزع السلاح النووي".

© AFP 2018 / Ed Jones Ed Jones كوريا الشمالية لأمريكا: لا تأملي كثيرا بنزع السلاح النووي

وأضاف السكرتير الرئاسي أن بومبيو و كيم "وافقا على مواصلة المشاورات من أجل اتخاذ قرار بشأن مكان وتاريخ عقد القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في المستقبل القريب".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن أنه التقى مع زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أونغ، في العاصمة بيونغ بانغ، مؤكدا أنه واصل معه التقدم فيما يخص الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة سنغافورة في شهر يونيو/حزيران.

وكتب بومبيو في حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأحد: "حظيت برحلة جيدة إلى بيونغ يانغ للقاء الزعيم كيم، نحن نواصل إحراز التقدم فيما يخص الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة سنغافورة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه التقى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في بيونغ يانغ، وناقش معه التطورات الخاصة باتفاق قمة سنغافورة.

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 7, 2018

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