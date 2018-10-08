أردوغان حول اختفاء خاشقجي: عليهم إثبات مغادرته مبنى القنصلية ولا مجال للتملص

أنطاكيا — سبوتنيك. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على القنصلية السعودية في إسطنبول إثبات خروج الكاتب السعودي جمال خاشقجي من مبناها، مؤكدا أنه لا مجال للتملص من المسوؤلية من الجانب السعودي بعد اختفاء خاشقجي منذ دخوله للقنصلية الأسبوع الماضي.

© REUTERS / OSMAN ORSAL سفير سعودي: مسرحية خاشقجي مؤامرة استخباراتية لتشويه سمعة المملكة

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في بودابست، "على مسؤولي القنصلية السعودية إثبات خروج خاشقجي من القنصلية"، مضيفا أنه "لا يمكن أن يتملص المسؤولون السعوديون من المسؤولية من خلال القول بأنه خرج من القنصلية"، ومؤكدا أن "متابعة تلك القضية واجب إنساني".

ولفت أردوغان إلى أن "النيابة العامة التركية تجري التحقيقات اللازمة حول المجموعة التي تتكون من 15 شخصا، والذين كانوا متواجدين في القنصلية أثناء تواجد خاشقجي فيها".

يذكر أن جمال خاشقجي هو صحفي سعودي عمل سابقا رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن" السعودية اليومية، كما عمل مستشارا للأمير تركي الفيصل السفير السابق في واشنطن، ولكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وقد فتحت النيابة التركية تحقيقا لمعرفة مصير الكاتب السعودي، الذي اختفى منذ دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، لإنهاء بعض الإجراءات. وتقول خطيبة خاشقجي وأصدقاؤه إنهم يخشون أن يكون قد تم احتجازه أو اختطافه بسبب انتقاده للحكومة، وتعتقد السلطات التركية أنه لا يزال داخل القنصلية.