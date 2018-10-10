هل سيعين ترامب ابنته إيفانكا في منصب سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن اختيار ابنته إيفانكا لمنصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة "سيكون رائعا"، وذلك ردًا منه على سؤال حول شائعات تحدثت عن أن إيفانكا ستخلف السفيرة المستقيلة نيكي هيلي.

غير أن ترامب سارع إلى التشديد على أن الاتهامات له بالمحسوبية ستعوق على الأرجح اختيار ابنته لهذا المنصب. حتى إن إيفانكا نفسها نفت هذا الاحتمال وكتبت على تويتر "أعرف أن الرئيس سيختار شخصا رائعا ليحل مكان السفيرة هيلي. هذا الشخص لن يكون أنا".

It is an honor to serve in the White House alongside so many great colleagues and I know that the President will nominate a formidable replacement for Ambassador Haley. That replacement will not be me. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) ٩ أكتوبر ٢٠١٨

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لدينا أسماء كثيرة"، وذلك قبل سفره لحضور اجتماع في أيوا مع اقتراب الانتخابات في الـ 6 من تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن بين هذه الأسماء، ذكر ترامب اسم دينا باول المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي التابع للرئاسة الأميركية، قائلا إنها "شخص سأفكر فيه".

© AFP 2018 / HECTOR RETAMAL / AFP نيببينزيا يعلق على استقالة هيلي... سأقدم لها هدية

وأضاف ترامب "لكن سأقول لكم، الناس الذين يعرفون، يدركون أن إيفانكا ستكون رائعة. لكن تعلمون أنه سيتم اتهامي بالمحسوبية، هل تصدقون ذلك؟".

وقدمت هيلي، استقالتها الثلاثاء، لتكون أحدث مسؤول بارز يغادر فريق الرئيس الأميركي للأمن القومي.

ولم تكشف هيلي أسباب استقالتها، واكتفت بالقول إن "من المهم أن يفهم المرء أن الوقت قد حان للاستقالة" بعد سلسلة من الوظائف الصعبة.

ونقل الإعلام الأميركي عن مسؤولين في الإدارة قولهم في أوساطهم الخاصة إن استقالة هيلي فاجأت حتى وزير الخارجية مايك بومبيو، بحسب "فرانس برس".

وأكدت هايلي (46 عاما) أنها لا تعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2020، وذلك بعدما سرت شائعات بأنها تخفي طموحات رئاسية.