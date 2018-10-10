القوات الأوكرانية تنتهك الهدنة في لوغانسك 11مرة

اتهم ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، اليوم الأربعاء، القوات الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

لوغانسك — سبوتنيك. وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك": "في 9 تشرين الأول /أكتوبر 2018، تم تسجيل 11 عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

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وأشار الممثل إلى أن أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية ، تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، دونيتسكيي، سوكولنيكي، بيرفومايسك، كالينوفكا، كالينوفا، لازوفويه، باستخدام مدافع هاون عيار 120 ملم و82 ملم، وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة عربات مدرعة وأسلحة خفيفة.

وأضاف "معلومات عن ضحايا بين المدنيين ودمار يجرى التأكد منها".

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.