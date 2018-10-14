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18:36 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    منتدى الشباب الأفريقى الأول للمياه

    انطلاق منتدى الشباب الأفريقى الأول للمياه

    © Sputnik . Ahmed Badr
    العالم
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    افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأحد 14 أكتوبر/ تشرين الأول، منتدى الشباب الأفريقى الأول للمياه، الذى تنظمه مجموعة العمل الإقليمية الأفريقية بالهيئة الدولية للري والصرف، التي ترأسها مصر حاليا.

    ويأتي ذلك في إطار دعم بناء قدرات الشباب الأفريقى في الأمور ذات العلاقة بالمياه والرى والصرف، وضمن فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

    مدير مشاريع المياه في هيئة البيئة بالإمارات والخبير المائي الدولي الدكتور أسامة محمد سلام
    © Sputnik . ahmed badr
    مشاريع المياه بأ بوظبي: أسبوع القاهرة فرصة للتعافي من الأزمة المائية
    ويتم تنظيم المنتدى بالتعاون مع الشعبة المصرية للرى والصرف ووزارة الموارد المائية والرى والعديد من الهيئات والمنظمات الدولية الداعمة لأنشطة الشباب الأفريقى، وعلى رأسها (هيئة تنمية المجتمعات الكورية — الشراكة المائية الدولية — المعهد الدولي للإدارة المائية — اللجان الوطنية الإيطالية والمغربية وجنوب أفريقيا للرى والصرف — لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا — الشبكة الإقليمية لبناء القدرات للشباب في مجال المياه لدول حوض النيل).

    حضر الافتتاح الرسمى للمنتدى السكرتير العام للهيئة الدولية للري والصرف ونائب رئيس الهيئة الدولية وسكرتير اللجنة الايطالية وبعض نواب رئيس الهيئة الدولية الفخريين ونائب رئيس اللجنة المغربية للري والصرف.

    وفي كلمته، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومى لبحوث المياه أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للشباب الأفريقى نحو بناء قدرات قادة المستقبل وإعداد كوادر جديدة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

    وأشار عبد العاطي إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون مع الدول الأفريقية واللجان الوطنية الأفريقية والهيئة الدولية للري والصرف،  مشيدا بالأنشطة الكبيرة، التي تقوم بها الهيئة الدولية للري والصرف واللجنة المصرية للري والصرف نحو نشر التقنيات الحديثة والتجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الشباب والأعضاء في جميع المجالات ذات العلاقة بالمياه والرى والصرف.

    وتناولت الجلسة الافتتاحية مناقشة المهام الرئيسية لمنتدى الشباب الأفريقى، التي تتعلق ببناء ورفع القدرات للشباب الأفارقة من خلال تشجيع وتنمية مستوى المهارات الفنية للشباب في مجالات الري والصرف والإدارة المائية والفيضانات في ضوء إنشاء إطار للشباب الأفريقي لدعم وبناء الخبرات في تلك المجالات ونشر المعلومات والخبرات في جميع المجالات ذات العلاقة، حيث يستهدف هذا الإطار تحقيق العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة وتضم محاضرات للخبراء ومناقشات للشباب وورش عمل ومؤتمرات.

    ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد المنعم شحاتة وهبة، رئيس مجموعة العمل الإقليمية الأفريقية ورئيس الشعبة المصرية للري والصرف الجلسة الإفتتاحية تناولت مناقشة تقرير عن نتائج الاستبيان للاحتياجات التدريبية للشباب الأفارقة في المجالات ذات العلاقة، الذي قامت به مجموعة العمل الإقليمية الأفريقية، كما تم خلال الجلسة أيضا استعراض الأنشطة المختلفة لمنتدى الشباب الأفريقى في الفترة من 2018-2020 من محاضرات للخبراء ومناقشات بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل دولية للشباب الأفارقة خلال المؤتمر الأفريقي الخامس في الفترة 2020 والأنشطة الأخرى المقترحة.

    وألقى كل من الدكتور ماركو أرسيري نائب رئيس اللجنة الدولية للري والصرف والدكتور رجب رجب النائب الشرفي لرئيس اللجنة الدولية للري والصرف والدكتور محمد عبد المنعم رئيس اللجنة الأهلية للري والصرف وسكرتير عام اللجنة الدولية للري والصرف كلمات في الجلسة الإفتتاحية تحدثوا فيها عن أهمية أسبوع القاهرة للمياه وأهمية المنتدى في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المياه والغذاء وكيفية التعامل مع ندرة المياه والغذاء وأهمية استخدام الطاقة في إنتاج المياه والغذاء وكذلك أهمية التعامل مع شباب المتخصصين في إدارة المياه وكذلك ذكر المتحدثين التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر.

    جدير بالذكر أن منتدى الشباب الأفريقى يحظى بمشاركة 24 شابا على مستوى 12 دولة أفريقيه تضم مصر والسودان وكينيا وأوغندا وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، مالاوي، وتنزانيا، وموريتانيا، وإثيوبيا، وغانا، والمغرب، كما تشمل فعاليات المنتدى 4 ورش عمل تدريبية في مجالات الترابط بين الماء والطاقة والغذاء، والاحتياجات المستقبلية في التقنيات، والأبحاث المتعلقة بالري والصرف، بالإضافة إلى تطبيق واستخدام النماذج الرياضية لإجراء التصميم الأمثل للمنشآت الهيدروليكية وأيضا دور هندسة القيمة في المشروعات المتعلقة بمجال المياه والرى والصرف وأيضا عرض بعض الخبرات من الدول الأخرى.

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    أخبار مصر, مؤتمر المياه, وزارة الري المصرية, أثيوبيا, السودان, مصر
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