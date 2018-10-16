أوشاكوف: لقاء بوتين مع زعيم كوريا الشمالية على جدول أعمال العام الجاري

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن اللقاء بين الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية خلال العام الحالي وارد في أجندة العمل، وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول موعد ومكان المباحثات.

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول، ردا على سؤال بهذا الشأن: "لقاء بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي قائم على جدول الأعمال لهذا العام".

© Sputnik . Ilja Pitalev زعيم كوريا الشمالية يرسل "تحياته الحارة " للرئيس بوتين

وفي الوقت نفسه، أشار أوشاكوف إلى أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاقات حول توقيت ومكان المحادثات بين بوتين وكيم جونغ أون.

وأضاف: "تجري مناقشة خيارات مختلفة، وكانت هناك مقترحات من الجانبين الروسي والكوري الشمالي، لكن لم يتم التوصل بعد لاتفاق بشأن عقد اجتماع، وأين سيعقد بالضبط".

وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن مسائل إعداد القمة تجري مناقشتها، وبمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن الاجتماع، سيتم الإبلاغ فورا بشأن بذلك.

وفي وقت سابق، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مدعو لزيارة روسيا، وسيتم تنسيق موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.

وذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية، نقلا عن مصادر حكومية أمريكية، أن القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يمكن أن تعقد في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، في أوروبا.