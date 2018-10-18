روسيا وأوزبكستان توقعان قريبا عقدا لبناء محطات الطاقة النووية

أعلن رئيس شركة "روس أتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الخميس، أن روسيا وأوزبكستان قد توقعان عقدا لبناء محطات الطاقة النووية في ربيع عام 2019.

© Sputnik . bolat shakhenov إنشاء محطة روسية للطاقة النووية في أوزبكستان

موسكو — سبوتنيك . وقال ليخاتشيوف: "سيكون نصرا تاريخيا أذا حدث في الربيع".

هذا ووقع رئيس مجلس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، ورئيس حكومة أوزبكستان، عبد الله أريبوف، في أوائل شهر أيلول/سبتمبر، اتفاقا بشأن التعاون في بناء محطات الطاقة النووية في الجمهورية.

وتخطط شركة "روس أتوم"، لبناء مفاعل من وحدتين من الجيل "3+" بقدرة 1200 كيلوواط لكل منهما.