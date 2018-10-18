ارتفاع عدد ضحايا التفجير في كيرتش الروسية إلى 20 قتيلا

أعلن نائب رئيس إدارة مدينة كيرتش، ديلايفار ميلغازييف، اليوم الخميس، أن عدد ضحايا التفجير الذي وقع في المعهد المتوسط في مدينة كيرتش، في شبه جزيرة القرم الروسية، ارتفع إلى 20 قتيلا.

موسكو — سبوتنيك. وقال ملقازييف لوكالة "سبوتنيك": "العدد الإجمالي للقتلى 20 شخصا… عدد الضحايا زاد شخص واحد".

© Sputnik . Maria Kritskaya وزيرة الصحة الروسية: 10 من ضحايا انفجار كيرتش يخضعون للرعاية المركزة

مشيرا إلى أن "من بين القتلى 15 طالبا، 6 منهم قُصر و9 يبلغ أعمارهم من 20-21 سنة، و5 بالغين هم من عمال الكلية".

وختم قائلا: "الحصيلة النهائية للقتلى 20 شخصا".

وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية قد أعلنت أن انفجارا وقع أمس الأربعاء، في معهد العلوم التطبيقية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم الروسية، ناجم عن عبوة ناسفة مجهولة النوع، تبعه إطلاق نار، أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 50.

وقد صنفت لجنة التحقيقات التفجير الذي وقع كعمل إرهابي. وفتحت قضية جنائية لتحديد ملابسات التفجير بموجب بند (عمل إرهابي) من القانون الجنائي الروسي، مشيرة في وقت لاحق إلى إعادة النظر في القضية وتصنيفها كعمل جنائي.