ارتفاع عدد ضحايا التفجير في كيرتش الروسية إلى 20 قتيلا

موسكو — سبوتنيك. وقال ملقازييف لوكالة "سبوتنيك": "العدد الإجمالي للقتلى 20 شخصا… عدد الضحايا زاد شخص واحد".
وختم قائلا: "الحصيلة النهائية للقتلى 20 شخصا".
وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية قد أعلنت أن انفجارا وقع أمس الأربعاء، في معهد العلوم التطبيقية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم الروسية، ناجم عن عبوة ناسفة مجهولة النوع، تبعه إطلاق نار، أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 50.
وقد صنفت لجنة التحقيقات التفجير الذي وقع كعمل إرهابي. وفتحت قضية جنائية لتحديد ملابسات التفجير بموجب بند (عمل إرهابي) من القانون الجنائي الروسي، مشيرة في وقت لاحق إلى إعادة النظر في القضية وتصنيفها كعمل جنائي.
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