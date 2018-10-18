بيسكوف: الإجراءات المتسرعة بشأن بيع الأسلحة لن تمنع حوادث "القتل الجماعي"

موسكو — سبوتنيك. وأضاف في حديثه للصحفيين، اليوم الخميس 18 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "لكن يجب أولا تحليل ما حدث، مشيرا إلى أن التدابير المتسرعة لن تساعد على منع حوادث القتل الجماعي".
وأشار المتحدث إلى أنه ينبغي تحليل ما حدث ومعرفة جميع التفاصيل وبعد ذلك على الخبراء اقتراح تدابير معينة.
وكان أحد طلاب معهد متوسط في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم الروسية، قام بإطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة في المعهد، مما أدى لمقتل 21 شخصا وجرح أكثر من 50.
وصنفت لجنة التحقيقات الروسية التفجير، الذي وقع كعمل إرهابي، وفتحت قضية جنائية لتحديد ملابسات التفجير بموجب بند (عمل إرهابي) من القانون الجنائي الروسي، لكن، في وقت لاحق، جرى إعادة النظر في القضية وتصنيفها كعمل قتل جماعي.
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