بوتين يشيد بالمستوى العالي للعلاقات الروسية الإيطالية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات الروسية الإيطالية متجذرة في التاريخ وأنها تحظى بدعم جميع القوى السياسية في كلا البلدين.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين، خلال استقباله في الكرملين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "بين روسيا وبلدكم في السنوات الأخيرة، طورت علاقات عملية، وفي الوقت نفسه علاقات دافئة للغاية تدعمها جميع القوى السياسية تقريبا، سواء في إيطاليا أو في روسيا".

© AP Photo / Antonio Calanni إيطاليا تسعى لرفع العقوبات عن روسيا في أسرع وقت

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو وروما ، على الرغم من الأوقات العصيبة، لم يفقدا أبدا المستوى العالي من الاتصالات السياسية المدعومة حاليا.

لكن الرئيس الروسي أعرب عن أسفه لأن إيطاليا فقدت مؤخرا موقعها في السوق الروسية قليلا. وتابع: "لسوء الحظ، تخلت إيطاليا إلى حد ما عن موقعها في السوق الروسية كمنصة اقتصادية، ومع ذلك، فإن حجم علاقاتنا التجارية الخارجية لا يزال مرتفعا جدا".

وذكر بوتين أن هناك نحو 500 شركة إيطالية عاملة في روسيا، وفي الآونة الأخيرة كانت هناك زيادة مطردة في التبادل التجاري.

وتجدر الإشارة في هذا السياق أن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، كان أعلن يوم 17 أكتوبر الجاري، أنه سيقوم بكل ما هو ضروري من أجل رفع العقوبات المفروضة على روسيا في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن العلاقات بين إيطاليا وروسيا حافظت على متانتها وإيجابيها حتى خلال مرحلة حساسة، تتميز باتخاذ سلسلة من التدابير التضييقية فرضها الغرب والاتحاد الأوروبي على موسكو ردا على الأحداث التي جرت في أوكرانيا (الأزمة الأوكرانية) منذ عام 2014.

وكانت إيطاليا على الدوام مقتنعة بضرورة الحفاظ على جسور حوار بناء مع روسيا الاتحادية، وتعرب عن تمسّكها بضرورة الحفاظ على منهج مشتمل يحث روسيا على التعاون من أجل البحث عن حلول مشتركة للمسائل الأساسية الشاملة، بما في ذلك التصدي للتطرف العنيف ومواجهة الأزمات الدولية الكبرى.