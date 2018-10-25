رسالة إيفانكا ترامب لجاريد كوشنر في عيد زواجهما التاسع

احتفلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعيد زواجها التاسع من جاريد كوشنر.

وشاركت إيفانكا عبر حسابها على "تويتر"، صورتين تجمعهما بزوجها في مناسبات مختلفة، وكتبت معها: "أنت نوري وحبي وحياتي، سنوية تاسعة سعيدة يا جاريد".

You are my light, my love, my life.

Happy 9th anniversary, Jared. pic.twitter.com/clX3a2rMiW — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 25, 2018

​وتمثل إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر "ثنائي قوي" في الإدارة الأمريكية الحالية، فإيفانكا هي الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارة غير مدفوعة الأجر في البيت الأبيض، وكانت سابقا تشغل نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ترامب" للمقاولات، والرئيس التنفيذي للعلامة التجارية "إيفانكا ترامب لايف ستايل".

أما كوشنر، فهو من كبار مستشاري حماه دونالد ترامب، ويمتلك إمبراطورية عقارات، وكان مالك صحيفة "نيويورك أوبزرفر"، ولكن في شهر فبراير/شباط 2018، أفادت تقارير بأن صلاحياته انخفضت بداخل البيت الأبيض، ما يجعل مستقبله مع زوجته إيفانكا في الإدارة الأمريكية غير واضح المعالم في الوقت الحالي.