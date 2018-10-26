الكوريتان تتفقان على إجراء جديد

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية اتفقتا، اليوم الجمعة، على إجراء جديد.

وقال الوزارة في بيان لها، إن الكوريتين اتفقتا على أن "تدمرا تماما" بحلول نهاية الشهر المقبل 22 نقطة حراسة قرب الحدود الشديدة التحصين بينهما، في أحدث تقدم في محادثات البلدين لنزع فتيل التوتر العسكري، بحسب "رويترز".

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool الكوريتان تبدآن إزالة الألغام في الحدود المشتركة

يأتي ذلك بعد اتفاق عسكري خلال قمة عقدت، الشهر الماضي، في عاصمة كوريا الشمالية نص على وقف "جميع الأعمال العدائية"، وإقامة منطقة حظر طيران قرب الحدود وإزالة نقاط الحراسة والأسلحة النارية والألغام تدريجيا من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بينهما.

وقالت الوزارة إن البلدين اتفقا كخطوة أولية على إزالة 11 نقطة حراسة في مسافة كيلومتر واحد على جانبي الحدود، وسحب المعدات والأفراد منها بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وأضافت في بيان "ستنتهي الإجراءات من خلال عملية التحقق المتبادل في ديسمبر/ كانون الأول".

وقالت الوزارة إن الجانبين أتما، أمس الخميس، إزالة نقاط حراسة وأسلحة نارية من المنطقة الأمنية المشتركة في قرية بانمونجوم الحدودية، الواقعة داخل المنطقة المنزوعة السلاح.

من الجدير بالذكر أن الزعيمين الكوريين عقدا الاجتماع الثالث، الشهر الماضي. ووقع الرئيسان على بيان مشترك في ختام اليوم الأول للقمة بينهما، في حين وقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سون يونغ مو ووزير القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية غوان تشول، اتفاقا في المجال العسكري، يقضي بوقف تدريبات المدفعية واسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الدولتين من أجل تهدئة الأوضاع ومنع وقوع حوادث غير ملائمة وضارة بتحسين علاقات الجارين.