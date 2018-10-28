إيفانكا ترامب تعلق على هجوم المعبد اليهودي

وأدانت إيفانكا الهجوم الذي وقع داخل المعبد اليهودي والذي أودى بحياة اا شخصا.
وقالت إيفانكا ترامب في تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت: "الولايات المتحدة أقوى من أعمال متعصبة ومعادية للسامية".
وأكدت إيفانكا، التي اعتنقت اليهودية منذ سنوات، على أهمية الاتحاد ضد الكراهية والشر.
وتابعت، "فليبارك الرب ضحايا الحادث".
ووقع الحادث في معبد "شجرة الحياة" بمدينة بيتسبرغ في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث قام مسلح بإطلاق النار على المتواجدين، قبل أن يشتبك لاحقا مع الشرطة، التي ألقت القبض عليه في نهاية المطاف.
وقال مسؤول في السلطة المحلية للمدينة في إفادة صحافية إن "هناك 11 قتيلا كنتيجة لحادث إطلاق النار، ليس من بينهم أطفال، كما هناك 6 مصابين، بينهم 4 شرطيين، وليس من بينهم المشتبه به في تنفيذ الهجوم".
وتشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ الهجوم مواطن يميني متطرف يدعى "روب باويرز" (48 عاما)، حسب قناة "سي بي أس بيتسبرغ" المحلية.
America is stronger than the acts of a depraved bigot and anti-semite.— Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 27, 2018
All good Americans stand with the Jewish people to oppose acts of terror & share the horror, disgust & outrage over the massacre in Pittsburgh.
We must unite against hatred & evil.
God bless those affected
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