القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك 6 مرات في يوم واحد

اتهمت جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الأحد، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 6 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

لوغانسك — سبوتنيك. وقال ممثل المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، لوكالة "سبوتنيك": "في 27 تشرين الأول /أكتوبر 2018، تم تسجيل ست عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

© Sputnik . Nikolai Sidorov جمهورية لوغانسك تعلن نظام الاستعداد القتالي المرتفع

وأشار الممثل إلى أن أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية ، تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، المازنايا، جيليبوك،لازوفويه، كالينوفو — بورشتاتوي وكالينوفكا، باستخدام مدافع هاون عيار 120 ملم و82 ملم وقاذفات قنابل يدوية وعربات المشاة القتالية وأسلحة رشاشات ثقيلة وخفيفة.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق أكثر من 115 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية.

ويشهد إقليم دونباس الآن هدنة "مدرسية" تم إعلانها يوم 29 آب/أغسطس بمناسبة حلول السنة الدراسية الجديدة. وتعتبر هذه الهدنة بمثابة المحاولة الرابعة لإقامة السلام في هذا الإقليم منذ بداية العام الجاري.

والجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية، بدأت في نيسان/أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.