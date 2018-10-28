القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك 6 مرات في يوم واحد

لوغانسك — سبوتنيك. وقال ممثل المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، لوكالة "سبوتنيك": "في 27 تشرين الأول /أكتوبر 2018، تم تسجيل ست عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا للمتحدث، تم إطلاق أكثر من 115 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية.
ويشهد إقليم دونباس الآن هدنة "مدرسية" تم إعلانها يوم 29 آب/أغسطس بمناسبة حلول السنة الدراسية الجديدة. وتعتبر هذه الهدنة بمثابة المحاولة الرابعة لإقامة السلام في هذا الإقليم منذ بداية العام الجاري.
والجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية، بدأت في نيسان/أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.
وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.
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