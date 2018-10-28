وزير الدفاع التركي: لن نسمح بأي أمر واقع يفرض في المنطقة رغما عنا

وبحسب وكالة الأناضول التركية، أكد خلوصي أكار، أن تركيا سوف تبقى أملا للشعوب المضطهدة بالتزامه الوثيق بالقيم الإنسانية والديمقراطية العتيدة.
#عاجل | وزير الدفاع التركي: لن نسمح بأي خطوات أو أمر واقع يفرض في المنطقة رغماً عن #تركيا— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨
واستضافت مدينة إسطنبول التركية، القمة الرباعية بمشاركة رؤساء كل من تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وناقشت القمة المرتقبة اتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.
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