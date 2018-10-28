وزير الدفاع التركي: لن نسمح بأي أمر واقع يفرض في المنطقة رغما عنا

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد، إن بلاده لن تسمح بأي خطوات أو أمر واقع يفرض في المنطقة رغما عنها.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، أكد خلوصي أكار، أن تركيا سوف تبقى أملا للشعوب المضطهدة بالتزامه الوثيق بالقيم الإنسانية والديمقراطية العتيدة.

#عاجل | وزير الدفاع التركي: لن نسمح بأي خطوات أو أمر واقع يفرض في المنطقة رغماً عن #تركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨

وكانت أعمال أول قمة رباعية حول التسوية السورية قد انتهت، أمس السبت، والتي جمعت رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، تركيا رجب طيب أردوغان، فرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإسطنبول التركية.

وعقدت القمة في قصر "وحيد الدين" التاريخي المطل على مضيق البوسفور، حيث استغرقت المفاوضات الرباعية نحو ثلاثة ساعات.

واستضافت مدينة إسطنبول التركية، القمة الرباعية بمشاركة رؤساء كل من تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وناقشت القمة المرتقبة اتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.