تركيا تقصف وحدات حماية الشعب الكردية شرق الفرات داخل سوريا

© AFP 2018 / Bulent Kilic أنقرة: التقارير عن انسحاب "وحدات حماية الشعب الكردية" من منبج مبالغ فيها

وذكرت الوكالة أن القصف استهدف منطقة زور مغار إلى الغرب من منطقة عين العرب بشمال سوريا وكان يهدف إلى منع "الأعمال الإرهابية".

ونفذت تركيا هجوما ضد قوات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية في وقت سابق العام الجاري وقالت مرارا إنها ستستهدف قوات حماية الشعب الكردية إلى الشرق من نهر الفرات.

وفي تصريحات سابقة له، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبقي وجودها في سوريا حتى تحقيق الوحدة السياسية والجغرافية هناك.

وقال أردوغان، خلال كلمته في القمة، يوم الجمعة 7 أيلول/ سبتمبر الماضي، إن "إرسال الولايات المتحدة الأسلحة إلى وحدات حماية الشعب في سوريا يظهر مدى توطيد هذا التنظيم لقوته".