اشتباكات بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردية على الحدود السورية

اندلعت اشتباكات بين مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية والجيش التركي في منطقة عين العرب الحدودية مع سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد:" اندلاع اشتباكات بين مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية وعناصر الجيش التركي بعد تحركات مشبوهة للمسلحين الأكراد".

© AFP 2018 / Bulent Kilic دمشق تعتبر توغل القوات التركية والأمريكية في منبج عدوان متواصل على سوريا

وأعلنت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الأحد أن:" الجيش التركي يقصف مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية بمنطقة شرق الفرات في سوريا".

ونفذت تركيا هجوما ضد قوات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية في وقت سابق العام الجاري وقالت مرارا إنها ستستهدف قوات حماية الشعب الكردية إلى الشرق من نهر الفرات.

وفي تصريحات سابقة له، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبقي وجودها في سوريا حتى تحقيق الوحدة السياسية والجغرافية هناك.