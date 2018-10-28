اشتباكات بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردية على الحدود السورية

موسكو — سبوتنيك. وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد:" اندلاع اشتباكات بين مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية وعناصر الجيش التركي بعد تحركات مشبوهة للمسلحين الأكراد".
ونفذت تركيا هجوما ضد قوات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية في وقت سابق العام الجاري وقالت مرارا إنها ستستهدف قوات حماية الشعب الكردية إلى الشرق من نهر الفرات.
وفي تصريحات سابقة له، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبقي وجودها في سوريا حتى تحقيق الوحدة السياسية والجغرافية هناك.
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