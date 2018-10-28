استمرار التحقيقات في حادث تحطم طائرة ليستر لأيام

أعلنت شرطة ليستر، اليوم الأحد، أن التحقيقات في حادث تحطم طائرة هليكوبتر خارج استاد كينج باور الخاص بنادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة.

وقالت الشرطة في بيان "استجابت الشرطة وفرق الإسعاف والإطفاء والحماية المدنية في ليستر للموقف عند وقوع الحادث الليلة الماضية وتستمر التحقيقات اليوم بقيادة وحدة التحقيقات في حوادث الطيران"، بحسب "رويترز".

© REUTERS / ANDREW YATES بالفيديو... اللحظات الأخيرة في حياة مالك ليستر سيتي قبل تحطم طائرته

وأضافت "بمجرد أن يتسنى التأكد من تفاصيل تتعلق بالحادث سيتم الكشف عنها".

يشار إلى أن طائرة التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، تحطمت مساء السبت، بعد مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل طرف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

مالك النادي فيتشاي حضر المباراة، وبعد انتهاء اللقاء وإخلاء الملعب أقلعت الطائرة الهليكوبتر من منتصف أرضية ملعب ليستر، وهو المشهد الذي رصده استوديو التليفزيون البريطاني.

وبعد إقلاع الطائرة، وعلى بعد حوالي 200 متر من الملعب، انفجرت الطائرة في السماء، وهبطت متفحمة، مع وفاة حتمية للطيار والراكبين.