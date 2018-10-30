بومبيو يهنئ بولسونارو على انتخابه رئيسا للبرازيل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن وزير خارجيتها، مايك بومبيو، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس البرازيلي المنتخب جير بولسونارو وهنأه على فوزه في الانتخابات.

واشنطن — سبوتنيك . وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي أجراه، يوم الاثنين، مع الرئيس البرازيلي المنتخب، جايير بولسونارو وهنأه على فوزه في الانتخابات، وناقش تعزيز الشراكة الحيوية بين الولايات المتحدة والبرازيل على أساس الالتزام المتبادل بالأمن والديمقراطية والازدهار الاقتصادي وحقوق الإنسان".

هذا وشهدت البرازيل، يوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وبعد فرز 99.99 بالمئة من الأصوات، حصل مرشح الحزب الاجتماعي الليبرالي، جايير بولسونار على 55.13 بالمئة، في حين حصل منافسه، مرشح حزب العمال فرناندو حداد، على 44.87 بالمئة.

ويذكر أن بولسونارو ينتمي لليمين المتشدد وهو معروف بآرائه الشعبوية. وسبق له أن أعلن صراحة في بداية الحملة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروف في العالم بسبب عدم القدرة على تنبؤ خطواته، هو مثله الأعلى الذي يحتذي به.