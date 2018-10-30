ظريف: العقوبات الأمريكية لها "عواقب وخيمة" على النظام العالمي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية على إيران ستكون لها "عواقب وخيمة" على النظام العالمي.

وذكر وزير الخارجية الإيراني، خلال زيارته لتركيا، "للأسف فإن دولة تخرق القانون (الولايات المتحدة)، تسعى لمعاقبة دولة (إيران) تلتزم بالقانون، هذه الطريقة ستكون لها عواقب وخيمة على النظام العالمي"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

© REUTERS / HANDOUT روحاني: أمريكا معزولة وسط حلفائها التقليديين في مواجهتها مع إيران

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.

وبدأت أمريكا تطبيق الحزمة الأولى من إجراءات حظرها على إيران ومن المقرر أن تنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما ستطبق الحزمة الثانية بعد الشهر المقبل.