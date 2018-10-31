سلاح الجو الايراني يتسلم قريبا مقاتلة "كوثر" المصنعة محليا

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو يتسلم قريبا مقاتلة جديدة مصنعة محلية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن وزير الدفاع، العميد أمير حاتمي، القول إن سلاح الجو التابع للجيش يتسلم قريبا مقاتلة "كوثر" المصنعة محليا.

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وأضاف حاتمي، في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن الخط الإنتاجي لهذه المقاتلة سيدشن، كما أن المقاتلة سيتم تحويلها لسلاح الجو قريبا.

وكانت المقاتلة "كوثر" المصنعة محليا قد أزيح الستار عنها في 22 أغسطس/ آب الماضي في يوم الصناعات الدفاعية بحضور الرئيس حسن روحاني.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد ذكرت أن "المقاتلة المتطورة، والتي تم إنتاجها من قبل المتخصصين في منظمة الصناعات الجوية في وزارة الدفاع الإيرانية وإسناد القوات المسلحة، تتمتع بمواصفات مثل شبكات البيانات الرقمية العسكرية المتوافقة مع الجيل 4، وشاشات العرض الرقمية المتعددة الأغراض واستخدام الحاسوب للمحاسبات الباليستية، ورادار متطور متعدد المهام لتوجيه إطلاق النار ومنظومات الخرائط المتحركة الذكية، وغيرها من المواصفات الأخرى".