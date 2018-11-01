ليبرمان: سنعزز الاستيطان في مدينة الخليل

القدس — سبوتنيك. وجاءت تصريحات ليبرمان في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الخميس 1 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، قال فيها: "إننا نواصل بزخم تطوير الحي الاستيطاني في الخليل، وذلك لم يحدث منذ 20 عاما".
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قد صادقت قبل فترة وجيزة على تخصيص نحو 22 مليون شيكل لبناء وحدات استيطانية ورياض للأطفال ومناطق عامة في الخليل.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة سيتم تنفيذه في موقع قاعدة عسكرية إسرائيلية سابقة، ولفتت إلى أن المشروع يأتي في إطار تطوير المجتمع اليهودي في مدينة الخليل.
وفي وقت سابق، قال ليبرمان: "سيكون هناك حي يهودي جديد في الخليل، للمرة الأولى منذ 20 عاما، بدلا من موقع عسكري".
وتابع: "نحن مستمرون في تقوية مشروع الإسكان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية للضفة)، بالأفعال وليس بالأقوال".
وسيقام المشروع الاستيطاني في منطقة "شارع الشهداء" التي قسمت لجزئيين في عام 1997، علما بأن الجيش الإسرائيلي يسيطر على البلدة القديمة ومنطقة الحرم الإبراهيمي، فيما القسم الآخر يتبع لسيطرة السلطة الفلسطينية.
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