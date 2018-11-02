ابنة إيفانكا ترامب تفاجئها بهدية "غير متوقعة" في عيد ميلادها

قررت أرابيلا، حفيدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تخرج عن المألوف، وتهدي والدتها، إيفانكا ترامب هدية غير متوقعة، في عيد ميلادها.

وبدلا من شراء كعكة كما جرت العادة في كل أعياد الميلاد، فإن أرابيلا (7 سنوات) أعدت الوجبة المفضلة لوالدتها، وهي صينية من مكرونة الإسباغيتي.

وأشارت إيفانكا ترامب لمتابعيها على "تويتر"، إلى أنها عادت إلى المنزل، لتفاجأ بهدية ابنتها غير المتوقعة.

وكتبت أرابيلا إهداء لوالدتها مع الهدية هو: "عيد ميلاد سعيد يا أمي، فلتتناولي السباغيني لحياة مديدة".

​واحتفلت إيفانكا ترامب بعيد ميلادها الـ 37.

ولإيفانكا ترامب، وزوجها، جاريد كوشنر، 3 أطفال، هم أرابيلا وثيودور وجوزيف.

وكانت إيفانكا ترامب، احتفلت بعيد زواجها التاسع من جاريد كوشنر، والذي يوافق 25 أكتوبر/تشرين الأول.

​وتمثل إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر "ثنائي قوي" في الإدارة الأمريكية الحالية، فإيفانكا هي الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارة غير مدفوعة الأجر في البيت الأبيض، وكانت سابقا تشغل نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ترامب" للمقاولات، والرئيس التنفيذي للعلامة التجارية "إيفانكا ترامب لايف ستايل".