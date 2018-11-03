ترامب يقترب من عقد صفقة مع الصين

صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأنه اقترب من عقد اتفاقية تجارية مع الصين.

موسكو — سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "نحن نقترب من عقد صفقة مع الصين. إنهم يريدون عقد صفقة. ستكون صفقة نزيهة. ستكون صفقة مفيدة لأميركا".

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كانت وكالة بلومبرج، قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادرها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليمات للمسؤولين للبدء في تطوير اتفاقية تجارية مع الصين. لكن فيما بعد، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الولايات المتحدة، لورانس كودلو، إن الرئيس لم يطلب من الحكومة إعداد مقترحات لإبرام صفقة تجارية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية فرضت يوم 6 تموز/يوليو رسوم استيراد بنسبة 25 بالمئة على عدد من السلع الصينية بقيمة 34 مليار دولار، منتهكة بذلك قواعد منظمة التجارة العالمية. وتطالب واشنطن بكين بتحسين فتح أسواقها وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية، وتخفيض فائض تجاري مع الولايات المتحدة يبلغ 375 مليار دولار.

وتتهم الصين إدارة ترامب باستخدام أساليب متشددة وتدعو إلى المزيد من المحادثات.