ترامب يقترب من عقد صفقة مع الصين

موسكو — سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "نحن نقترب من عقد صفقة مع الصين. إنهم يريدون عقد صفقة. ستكون صفقة نزيهة. ستكون صفقة مفيدة لأميركا".
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية فرضت يوم 6 تموز/يوليو رسوم استيراد بنسبة 25 بالمئة على عدد من السلع الصينية بقيمة 34 مليار دولار، منتهكة بذلك قواعد منظمة التجارة العالمية. وتطالب واشنطن بكين بتحسين فتح أسواقها وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية، وتخفيض فائض تجاري مع الولايات المتحدة يبلغ 375 مليار دولار.
وتتهم الصين إدارة ترامب باستخدام أساليب متشددة وتدعو إلى المزيد من المحادثات.
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