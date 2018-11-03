ترامب يشمت في اعتقال أليك بالدوين ويعلق: حظا سعيدا (فيديو)

اعتقلت الشرطة الممثل الأمريكي أليك بالدوين، أمس الجمعة، إثر شجار وقع في مانهاتن، بمدينة نيويورك.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على احتجاز الممثل الأمريكي أليك بالدوين من قبل الشرطة بسبب شجار.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين "أتمنى له حظا سعيدا".

Trump responds to Alec Baldwin being arrested in New York City for punching a person: "I wish him luck"pic.twitter.com/0jjwppTrFH — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) November 2, 2018

في وقت سابق، قام بالدوين أكثر من مرة بتجسيد ترامب، وقد حصل على جائزة إيمي في عام 2017، كما أنه يعبر دائما بشكل علني عن آرائه الديمقراطية.

يذكر أنه ألقي القبض على الممثل الشهير في نيويورك بعد أن بدأ مشاجرة في موقف للسيارات بسبب مكان لوقوف السيارة، وهاجم بالدوين الرجل وضربه في فكه، ويقع المصاب الآن تحت عناية الأطباء.