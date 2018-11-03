أردوغان: سلمنا روسيا قائمة بأسماء محتجزين سياسيين من القرم لإخلاء سبيلهم

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو "تسلمنا من أوكرانيا قائمة واسعة بأسماء محتجزين سياسيين من القرم بدورنا قمنا بتسليمهم إلى روسيا من أجل إخلاء سبيلهم".
وتابع أردوغان: "سنتابع وضعهم ونتمنى أن ننجح في موضوع إخلاء سبيلهم".
وأشار إلى "أن أنقرة كانت قد أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن محتجزين إثنين من القرم، وقد أخلي سبيلهم".
وأضاف "ينبغي على أمريكا الالتزام بخارطة الطريق المتعلقة بمنبج في أقصر وقت ممكن".
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