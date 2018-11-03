أردوغان: سلمنا روسيا قائمة بأسماء محتجزين سياسيين من القرم لإخلاء سبيلهم

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه سلم روسيا قائمة بأسماء محتجزين سياسيين من جزيرة القرم من أجل إخلاء سبيلهم.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو "تسلمنا من أوكرانيا قائمة واسعة بأسماء محتجزين سياسيين من القرم بدورنا قمنا بتسليمهم إلى روسيا من أجل إخلاء سبيلهم".‎

© REUTERS / Oleksandr Klymenko مناورات عسكرية أوكرانية تحاكي ضرب شبه جزيرة القرم الروسية (فيديو)

وتابع أردوغان: "سنتابع وضعهم ونتمنى أن ننجح في موضوع إخلاء سبيلهم".

وأشار إلى "أن أنقرة كانت قد أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن محتجزين إثنين من القرم، وقد أخلي سبيلهم".‎

كما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة الأميركية الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة، في أقصر وقت ممكن، مشددا على أن بلاده تواصل المباحثات مع أميركا بهذا الشأن.

وتابع أردوغان، "نواصل مباحثتنا مع الأميركيين بشأن منبج".

وأضاف "ينبغي على أمريكا الالتزام بخارطة الطريق المتعلقة بمنبج في أقصر وقت ممكن".