نتنياهو يصف إعادة العقوبات الأمريكية على إيران بأنه يوم تاريخي

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الاثنين، بما وصفه بـ"القرار الشجاع" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إعادة فرض العقوبات على ايران.

وقال نتنياهو، في تصريحات أمام نواب من حزب الليكود اليميني، "هذا اليوم يوم تاريخي"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وتابع "أود أن أشكر مرة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القرار الشجاع ، الحازم والمهم. أعتقد أن هذا يساهم في الاستقرار والأمن والسلام".

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من صباح اليوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.