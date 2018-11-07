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21:15 07 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    مهندسون عسكريون روس يستعدون للسفر إلى لاوس

    خبراء المتفجرات الروس يبطلون مفعول نحو 100 قنبلة عنقودية في لاوس

    © Sputnik . Aleksandr Melnikov
    العالم
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    أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن خبراء المتفجرات الروس قاموا بإبطال مفعول أكثر من 100 قنبلة عنقودية، من مخلفات القصف الأمريكي على جمهورية لاوس في الفترة ما بين 1964-1973.

    موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة للصحفيين اليوم الأربعاء: "منذ بدء التطهير المستمر للمنطقة، الذي يجري في المناطق المشجرة بمنطقة غامكوت، تم تطهير 10.8 هكتار من الأراضي من المواد المتفجرة، وتم إبطال مفعول أكثر من 100 قطعة متفجرة تنتمي إلى نوع الذخائر العنقودية بلو-26".

    وزارة الدفاع الروسية
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    روسيا تسلم خبراء إزالة الألغام في لاوس أحدث أجهزة البحث عن المتفجرات
    يذكر أن فريق إزالة الألغام التابع للمركز الدولي لإزالة الألغام بالقوات المسلحة الروسية، بدأ الشهر الماضي عملية إنسانية لإزالة الألغام بالقرب من قرية "لاك ساو" الواقعة في مقاطعة بوليخامساي في لاوس. ويصل عدد أفراد هذا الفريق إلى 36 شخصا.

    وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أنه يخطط لتطهير مساحة بأكثر من 100 هكتار من الغابات من المواد المتفجرة، التي خلفها القصف الأمريكي في لاوس، في الفترة من 1964 إلى 1973.

    وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن المركز الدولي لمكافحة الألغام سيسلم لاوس أحدث الوسائل الروسية لكشف الألغام التي يستخدمها الجيش الروسي الآن لإزالة الألغام في هذا البلد.

    ومن المخطط أن تقوم وحدة مؤلفة من 36 عسكريا من المركز الدولي لمكافحة الألغام بالقوات المسلحة الروسية بإزالة الألغام للأغراض الإنسانية لمدة خمسة أشهر بالقرب من قرية لاك ساو، التي تبعد 350 كيلومترا عن فيتنام.

    وتتمثل إحدى خواص هذه المهمة في البحث عن القنابل والألغام غير المنفجرة وإبطال مفعولها، من تلك التي تتواجد في الأرض على عمق يتراوح بين 40 سم و2.5 متر.

    وكان قائد قوات الهندسة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق يوري ستافيتسكي، قد أفاد يوم 10 أكتوبر الماضي، بأن موسكو ستبني مركزا دوليا ثانيا لمكافحة الألغام في لاوس، بعد المركز الذي أطلقته في سوريا.

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    الكلمات الدلالية:
    إزالة الألغام, إزالة الألغام, الجيش الروسي, لاوس, روسيا
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