ترامب: أجريت لقاءات "مثمرة" لصالح أمريكا في باريس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى لقاءات "مثمر للغاية" لصالح أميركا في باريس.

موسكو — سبوتنيك. وكتب ترامب على" تويتر":" اليوم كان لدي اجتماعات واتصالات مثمرة للغاية لبلدنا، وفي المساء سألتقي مع قادة العالم".

Had very productive meetings and calls for our Country today. Meeting tonight with World Leaders! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2018

ويزور ترامب فرنسا للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، ومنتدى باريس للسلام الذي يعقد بهذه المناسبة.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE بالصور... أول لقاء بين ترامب وأردوغان بعد الإفراج عن القس الأمريكي

الحرب العالمية الأولى ، التي بدأت في 28 تموز/يوليو 1914 وانتهت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1918، جرت بين قوات الحلفاء [فرنسا، وبريطانيا، وروسيا القيصرية ودول أخرى]، وقوات المحور [الإمبراطورية الألمانية، وامبراطورية النمسا المجر، والدولة العثمانية إلى جانب دول أخرى]، وانتهت بانتصار الحلفاء.

وبمناسبة الذكرى المئة لانتهاء الحرب تنطلق اليوم الأحد، فعاليات منتدى باريس للسلام بمشاركة أكثر من 60 من قادة ورؤساء ورؤساء الحكومات أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورؤساء المنظمات الدولية.

ويناقش المنتدى على مدى 3 أيام قضايا السلام والأمن، والبيئة، والتنمية، والمجال الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الشامل.