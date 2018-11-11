ترامب: أجريت لقاءات "مثمرة" لصالح أمريكا في باريس

موسكو — سبوتنيك. وكتب ترامب على" تويتر":" اليوم كان لدي اجتماعات واتصالات مثمرة للغاية لبلدنا، وفي المساء سألتقي مع قادة العالم".
Had very productive meetings and calls for our Country today. Meeting tonight with World Leaders!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2018
ويزور ترامب فرنسا للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، ومنتدى باريس للسلام الذي يعقد بهذه المناسبة.
وبمناسبة الذكرى المئة لانتهاء الحرب تنطلق اليوم الأحد، فعاليات منتدى باريس للسلام بمشاركة أكثر من 60 من قادة ورؤساء ورؤساء الحكومات أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورؤساء المنظمات الدولية.
ويناقش المنتدى على مدى 3 أيام قضايا السلام والأمن، والبيئة، والتنمية، والمجال الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الشامل.
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