تسجيل
15:16 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    زعماء العالم في الاحتفال بذكرى الحرب العالمية الأولى في العاصمة الفرنسية باريس

    خاشقجي وغيره... 6 ملفات متفجرة على مائدة الزعماء في مئوية الحرب العالمية الأولى

    © AP Photo / Francois Mori
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    في منطقة قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس يلتقي، اليوم الأحد 11 نوفمبر / تشرين الثاني، أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة من حول العالم، لإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، في ظل توتر دبلوماسي، وأزمات بين كثير من هؤلاء القادة والزعماء.

    وبدأت الحرب العالمية الأولى التي وصفت بالحرب العظمى في 28 يوليو / تموز 1914 وانتهت في 11 نوفمبر / تشرين الثاني 1918، وتجمع فيها أكثر من 70 مليون جنديا، وأودت بحياة ما يقارب الـ 17 مليون شخص ما بين جنود ومدنيين، ويشار إلى أنها أعادت صياغة سياسات أوروبا وتركيبتها السكانية لمدة 20 عاما، قبل أن يشهد العالم اندلاع الحرب العالمية الثانية.

    ويحضر اجتماع اليوم زعماء الدول العظمى حول العالم والتي كانت محورية خلال الصراع العالمي، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلادمير بوتين، وكذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وملكة بريطانيا ورئيسة الوزراء تريزا ماي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

    العاصمة الإيرانية طهران
    © Sputnik . Alexander Yuriev
    الكشف عن فوائد لروسيا من العقوبات الأمريكية ضد إيران
    وعلى هامش الاجتماع سيكون هناك عدة قضايا كبيرة تبرزها "سبوتنيك" في التقرير التالي…

    العقوبات الأمريكية على إيران

    دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

    وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي.

    لاقت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة من طرف واحد بعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني في أيار/ مايو الماضي، سخطا دوليا ورفضا أوروبيا وروسيا، مما سيجعلها أحد أبرز القضايا التي سيناقشها الزعماء خلال اجتماع المئوية.

    صفقة القرن

    الخطة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط لحل النزاع "الفلسطيني-الإسرائيلي" أو ما يسمى بصفقة القرن، ستكون أحد القضايا الرئيسية التي سيتم مناقشتها في ظل تواجد الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنايمين نتنياهو.
    يأتي هذا في ظل سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعلان صفقة قرن جديدة، تضاهي الخطة الأمريكية خلال الاجتماع، من أجل حصد جائزة نوبل للسلام بحسب ما ادعت القناة العشرين العبرية.

    الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس
    © REUTERS / BENOIT TESSIER
    قناة عبرية تكشف سبب اقتراح ماكرون بشأن "صفقة القرن"

    وتلاقي صفقة القرن رفضا فلسطينيا، حيث أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أن المرحلة التي يمر بها الفلسطينيون، قد تكون أخطر المراحل التي عايشوها، وأنهم "أمام لحظة تاريخية إما أن نكون أو لا نكون".

    وأضاف، أنه إذا كان وعد بلفور قد مر قبل قرن من الزمن فإن "صفقة القرن" لن تمر".

    ونشطت إسرائيل خلال الأيام الماضية قبيل الاجتماع عربيا، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسلطان عمان قابوس بن سعيد، كما زار عدة ورزاء إسرائيليين دولا عربية مختلفة مثل الإمارات وقطر والبحرين.

     

    قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

     

    أثارت قضية اختفاء ومقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي ردود فعل كبيرة من قبل زعما العالم حيث أدانت الدول الكبرى تلك الواقعة وطالبت بتحقيق دولي، وبرزت ملامح مناقشة القضية خلال الاجتماع، حيث نقلت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مناقشات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي في إسطنبول.

    وأضافت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن المناقشات جرت خلال عشاء أمس السبت مع رؤساء الدول المجتمعين في باريس لإحياء الذكرى المئة لمعاهدة إنهاء الحرب العالمية الأولى.

     

    وجلس ترامب خلال العشاء قرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما انتشرت صور له يتبادل الحديث رفقة الرئيس التركي أردوغان، بحسب وكالة الأناضول.
    وأعلن أردوغان قبل ساعات من المغادرة إلى باريس عن وجود تسجيل صحافي يزعم تسجيل لحظات قتل وتعذيب الصحافي السعودي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

     

    وقال أردوغان إن تركيا شاركت هذه التسجيلات مع عدد من الدول بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة".

    وكان اختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتله داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه "شجار مع بعض المتواجدين داخل القنصلية"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف حتى الآن عن مكان الجثة.

     

    مفاوضات بريكست
    تواجه حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تحديات كبيرة من أجل مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وهي ما جعلت 14 وزيرا يستقيل من الحكومة منذ أن دعت ماي إلى انتخابات مبكرة في شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي، آخرهم وزير المواصلات في الحكومة البريطانية، جو جونسون.
    تيريزا ماي
    © REUTERS / Peter Nicholls
    ماي تحث الاتحاد الأوروبي على إبرام "اتفاق صعب" بشأن بريكست

     

    وسيكون الاجتماع فرصة كبيرة لمناقشة بريكست بين قادة الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، والتي قالت إنه، "لن يكون هناك "استفتاء ثان" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحت أي ظرف من الظروف.

    وأجرت بريطانيا استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016 وجاءت نتائجه بتأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي فيما عرف اختصارا بـ"بريكست"، كان الاستفاء واحدا من أكبر الإجراءات الديمقراطية في تاريخ بريطانيا، بحسب "رويترز".

    ويذكر أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حاجة إلى الاتفاق بشكل نهائي على شروط "الطلاق" في موعد لا يتجاوز نوفمبر الجاري، من أجل تمرير الاتفاق بشأن انسحاب البلاد من الاتحاد واستخلاص جميع التصديقات اللازمة.

    ومن المقرر أن يدخل "بريكست" حيز التنفيذ بحلول الوقت المقرر في 29 مارس / آذار2019. ويهدد عدم التوصل إلى الاتفاق بالانفصال "الصارم" [دون اتفاق] لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

     

    معاهدة الأسلحة النووي متوسطة المدى
    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن بلاده ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية التاريخية  التي أنهت وجود الصواريخ النووية في أوروبا، واتهم روسيا بانتهاكها.
    من جانبها ردت الخارجية الروسية، على الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة في مسألة اتفاقية التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مشيرة إلى أنها لا أساس لها.
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © Sputnik . Michael Klimentyev
    مصدر يكشف ما سيناقشه بوتين وترامب في باريس

     

    ولم يستبعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن تناقش معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى أثناء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع باريس.

    وهو ما صرح به مصدر من الوفد الروسي المرافق للرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى باريس، حيث أكد أن بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، قد يناقشان معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، خلال اجتماع قصير بباريس اليوم.

    وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إننا "نتوقع أن يتطرق القادة إلى هذا السؤال".

     

     وتم التوقيع على هذه المعاهدة في كانون الأول/ديسمبر من عام 1987. وتمنع الوثيقة كل من روسيا والولايات المتحدة من تطوير الصواريخ البالستية والمجنحة، التي يتراوح مداها ما بين 500 إلى 5500 كم.

    ملف الحرب السورية

     

    سيكون ملف أزمة الحرب السورية وإحلال السلام على الأراضي التي تعاني ويلات الحروب منذ أكثر من 6 سنوات حاضرا خلال القمة العالمية.

    وتعد روسيا وتركيا وفرنسا وأمريكا وإيران المشرفين الأساسيين على سير عملية السلام في الأراضي السورية، بين الفصائل المعارضة والجيش السوري، كما سيتم مناقشة التحضيرات لمؤتمر أستانا.

    انظر أيضا:

    العاهل المغربي يزور باريس للمشاركة في فعاليات مئوية انتهاء الحرب العالمية
    مصدر يكشف ما سيناقشه بوتين وترامب في باريس
    بوتين يصل باريس للمشاركة في الاحتفال بمئوية الحرب العالمية الأولى
    مصدر: بوتين لن يثير تساؤلات حول العقوبات ضد روسيا خلال الاجتماع مع ترامب
    الكلمات الدلالية:
    ذكرى مئوية الحرب العالمية الأولى, مقتل خاشقجي, أخبار صفقة القرن, أخبار الحرب السورية, بريكست, ذكرى مئوية الحرب العالمية الأولى, ذكرى مئوية الحرب العالمية الأولى, ذكرى مئوية الحرب العالمية الأولى
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سيارة الليموزين Aurus Senat الروسية الصنع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هلسنكي
    تعرف على سيارة بوتين... وسيارات رؤساء دول أخرى
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك