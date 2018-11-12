إسرائيل تمنح الضوء الأخضر للجيش بشأن الرد على إطلاق الصواريخ من غزة

انتهي الاجتماع الأمني الوزاري الإسرائيلي العاجل الذي عقد اليوم الاثنين، لبحث تطورات الأوضاع والتصعيد في قطاع غزة، بمنح الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي في الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

القدس — سبوتنيك. وذكرت قناة "أي نيوز 24" الإسرائيلية أن "اجتماع المجلس الوزاري الأمني انتهي، بمنح الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي للرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".

© AP Photo / Gali Tibbon نتنياهو يجتمع بوزير الدفاع وقادة الجيش الإسرائيلي بشأن أحداث غزة

وكانت غرفة العمليات المركزية للفصائل الفلسطينية ، قد أعلنت اليوم مسؤوليتها عن استهداف حافلة كانت تقل جنودا إسرائيليين، ما أسفر عن تدمير الحافلة وإصابة بعض ممن كانوا بداخلها.

وذكر بيان مقتضب صادر عن غرفة العمليات المركزية للفصائل الفلسطينية في غزة "استهدفت المقاومة حافلة صهيونية تقل عدداً من جنود الاحتلال في منطقة أحراش مفلاسيم شرق جباليا بصاروخٍ موجهٍ من طراز كورنيت، ما أدى إلى إصابتها بشكلٍ مباشرٍ واشتعال النيران فيها ومقتل وإصابة من كان داخلها".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق إن 19 إسرائيليا أصيبوا جراء قصف المقاومة الفلسطينية لعدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع بقذائف صاروخية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قيام سلاح الجو بشن غارات على أهداف في قطاع غزة، في أعقاب استهداف حافلة إسرائيلية بقذيفة وإصابة إسرائيلي.