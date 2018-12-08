أحدث استقالة... ترامب يعلن رحيل كبير موظفي البيت الأبيض نهاية 2018

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن كبير موظفيه بالبيت الأبيض، جون كيلي، سيغادر منصبه بنهاية العام، في أحدث استقالة تشهدها دائرة الرئيس، فيما أشار الإعلام الأمريكي إلى أن الإعلان جاء بعد توتر في العلاقات بين كليهما وصل إلى حد القطيعة.

موسكو — سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن "جون كيلي سوف يغادر بنهاية العام… وسوف نعلن من يخلفه خلال يوم أو يومين"، واصفا كيلي بـ "الشخص الرائع".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE إعلام: حلفاء ترامب ينهارون في البيت الأبيض

وأشارت قناة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن "وضع كيلي كان معرضا للخطر في الأشهر الأخيرة بعد أن تدهورت علاقته بالرئيس"، مضيفة، نقلا عن مسؤولين، أنه "لم يتحدث مع الرئيس خلال أيامه الأخيرة".

ولفتت القناة إلى أن كبير موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ويدعى نيك أيرز، كان مرشحا ليحل محل كيلي منذ أكثر من 6 أشهر.

ونقلت "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن كيلي كان قد تم استجوابه ضمن التحقيقات التي يجريها القاضي روبرت مولر حول تواطؤ ترامب في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في العام 2016.

وشهدت إدارة ترامب العديد من الاستقالات والإقالات سواء لخلافات مع إدارة الرئيس أو ارتباطا بالتحقيقات في التدخل الروسي المزعوم، والذي تنفيه موسكو.

وأعلن ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي استقالة مندوبته بالأمم المتحدة، نيكي هيلي. كما أقال الشهر الماضي وزير العدل جيف سيشنز لخلافات حول التحقيقات التي يجريها مولر.