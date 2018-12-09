لوغانسك تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها 6 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية

اتهمت جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، يوم السبت، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 6 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

لوهانسك — سبوتنيك. وقال ممثل جمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار لوكالة "سبوتنيك": "في 8 كانون الأول / ديسمبر، 2018، تم تسجيل 6 عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

© AP Photo / Evgeniy Maloletka أوكرانيا تكشف عن شروط إنهاء حالة الحرب في البلاد

وأشار الممثل إلى أن أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكينية، سميلويه، جليبوك، لغفينوفو، كالينوفو، باستخدام قذائف مدفعية عيار 122 ومدافع هاون عيار 120 و82 ملم.

وأضاف "معلومات عن ضحايا بين المدنيين ودمار يجرى التأكد منها".

والجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية، بدأت في نيسان/أبريل 2014، عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا.

وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.