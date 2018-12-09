لوغانسك تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها 6 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية

لوهانسك — سبوتنيك. وقال ممثل جمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار لوكالة "سبوتنيك": "في 8 كانون الأول / ديسمبر، 2018، تم تسجيل 6 عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف "معلومات عن ضحايا بين المدنيين ودمار يجرى التأكد منها".
والجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية، بدأت في نيسان/أبريل 2014، عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا.
وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.
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