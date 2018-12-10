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05:39 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    دونالد ترامب خلال زيارته إلى فرنسا

    نائب ديمقراطي: ترامب قد يواجه عقوبة السجن بسبب الرشوة

    © Sputnik . Irina kalashnikova
    العالم
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    قال نواب ديمقراطيون، يوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يواجه مساءلة والسجن إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق إنه تم دفعها لأشخاص لالتزام الصمت تمثل انتهاكا لقواعد تمويل الحملة.

    وفي وقت سابق، أشارت ملفات في قضايا تتعلق بحملة الانتخابات الرئاسية في 2016 إلى نقاط قد تسبب مشكلات لترامب من بينها ما إذا كان قد أصدر تعليمات بدفع مبالغ لامرأتين خلال الحملة كي تلتزمان الصمت بشأن علاقات معهما.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي
    © Sputnik . Segei Guneyev
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    وسعى ممثلو الادعاء الاتحادي إلى إصدار حكم بالسجن على مايكل كوهين محامي ترامب لفترة طويلة لدفعه أموالا لممثلة أفلام إباحية ونجمة سابقة لمجلة بلاي بوي بناء على طلب ترامب والتهرب من الضرائب.

    وقال النائب الديمقراطي الأمريكي جيرولد نادلر لمحطة "سي إن إن"، إنه إذا ثبت أن هذه المبالغ تمثل انتهاكا للقواعد المالية للحملة الانتخابية فستكون أساسا لمساءلة الرئيس.

    وأضاف نادلر الذي سيرأس اللجنة القضائية عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني "حسنا ستكون مخالفات تستحق المساءلة".

    وبموجب القانون الأمريكي يتعين كشف المساهمات في الحملة الانتخابية. ويحدد القانون هذه المساهمات بأنها أشياء ذات قيمة تقدم لأي حملة انتخابية من أجل التأثير على الانتخابات. ويجب ألا تتجاوز مثل هذه المساهمات 2700 دولار لكل شخص.

    ووفقا لـ"رويترز"، لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق. وقالت المتحدثة سارة ساندرز، إن كوهين كذب مرارا وإن هذا الملف غير مهم.    

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    أخبار العالم, مخالفات, انتخابات, سجن, تصريحات, الحزب الديمقراطي, الكونغرس, دونالد ترامب, أمريكا
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