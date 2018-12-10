محكمة العدل الأوروبية: يحق لبريطانيا التراجع عن قرار "بريكست"

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن محكمة العدل أصدرت حكما يسمح لبريطانيا بالتراجع عن قرارها، من دون الحصول على موافقة الدول الأعضاء.
وجاء في نص الحكم أن "المملكة المتحدة لها حرية إلغاء الإخطار بعزمها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من جانب واحد".
وأضاف: "مثل هذا الانسحاب، الذي تقرر وفقا لمتطلباتها الدستورية الوطنية، سيكون له تأثير على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بموجب شروط لم تتغير من حيث وضعها كدولة عضو".
ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي، غدا الثلاثاء.
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