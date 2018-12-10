محكمة العدل الأوروبية: يحق لبريطانيا التراجع عن قرار "بريكست"

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الاثنين، بأن بريطانيا لها الحق في التراجع عن قرار انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن محكمة العدل أصدرت حكما يسمح لبريطانيا بالتراجع عن قرارها، من دون الحصول على موافقة الدول الأعضاء.

© AP Photo / Emmanuel Dunand, Pool قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على خطة خروج بريطانيا

واعتبرت الوكالة أن الحكم يمثل انتصارا لحملة المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في نص الحكم أن "المملكة المتحدة لها حرية إلغاء الإخطار بعزمها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من جانب واحد".

وأضاف: "مثل هذا الانسحاب، الذي تقرر وفقا لمتطلباتها الدستورية الوطنية، سيكون له تأثير على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بموجب شروط لم تتغير من حيث وضعها كدولة عضو".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي، غدا الثلاثاء.