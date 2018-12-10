موغيريني: أعضاء الاتحاد الأوروبي قدموا اقتراحات لتفادي عقوبات واشنطن على إيران

أمسترادام- سبوتنيك وأكدت أن هناك توافق على استمرار سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إيران فيما يخص الحفاظ على الاتفاق النووي.
وأضافت موغيريني "قدمت الدول الأوروبية الثلاث [الموقعة على الاتفاق] بعد التشاور مع وزراء الاقتصاد للاتحاد تصورا حول الآلية الخاصة لتفادي العقوبات وكلنا دعمنا عملهم".
وتابعت "أتوقع أن تعمل هذه الآلية في الأسابيع المقبلة قبل نهاية السنة… من أجل تشجيع الأعمال مع إيران".
وأضافت "لن أتحدث عن تفاصيل العمل عن الآلية الخاصة بإيران سأتحدث عنها في الوقت المناسب، ونحن نتبادل المعلومات الآن ليس بين الدول الأعضاء فقط ولكن مع دول أخرى من الممكن أن تلعب دورا فعالا في المستقبل على هذه الآلية".
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