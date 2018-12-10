موغيريني: أعضاء الاتحاد الأوروبي قدموا اقتراحات لتفادي عقوبات واشنطن على إيران

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أن وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا اقتراحات حول آليات تفادي العقوبات الأمريكية على إيران.

أمسترادام- سبوتنيك وأكدت أن هناك توافق على استمرار سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إيران فيما يخص الحفاظ على الاتفاق النووي.

© AP Photo / Emmanuel Dunand, Pool بيان أوروبي بشأن فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران

وقالت موغيريني، اليوم الاثنين عقب انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، إن "كان هناك توافق من استمرار سياساتنا تجاه إيران وتحديدا الحفاظ على الاتفاق النووي"، مؤكدة أن "إيران ملتزمة بتنفيذ الاتفاق النووي كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة النووية".

وأضافت موغيريني "قدمت الدول الأوروبية الثلاث [الموقعة على الاتفاق] بعد التشاور مع وزراء الاقتصاد للاتحاد تصورا حول الآلية الخاصة لتفادي العقوبات وكلنا دعمنا عملهم".

وتابعت "أتوقع أن تعمل هذه الآلية في الأسابيع المقبلة قبل نهاية السنة… من أجل تشجيع الأعمال مع إيران".

وأضافت "لن أتحدث عن تفاصيل العمل عن الآلية الخاصة بإيران سأتحدث عنها في الوقت المناسب، ونحن نتبادل المعلومات الآن ليس بين الدول الأعضاء فقط ولكن مع دول أخرى من الممكن أن تلعب دورا فعالا في المستقبل على هذه الآلية".