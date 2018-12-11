بالفيديو... مشرد يلقي رجلا تحت عجلات سيارة مسرعة

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة وسط مدينة لوس أنجلوس تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبها أحد المشردين في وضح النهار.

وانتشر الفيديو عبر وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لما شكله من مفاجأة أصابت كل من شاهد هذا الفيديو.

"أخطر مشرد في العالم" يرتكب جريمة في وضح النهار بإلقائه رجلاً تحت عجلات سيارة مسرعة! #أميركا#لوس_أنجلوسhttps://t.co/ySDcIE7yMK pic.twitter.com/D0j81xm9Z2 — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) ١١ ديسمبر ٢٠

وتبين مشاهد الفيديو الأولى جلوس أحد المشردين على مقعد في شارع عام في وضح النهار، لكن المشاهد التالية كانت الأكثر غرابة، حيث يقوم المشرد من مكانه لدى اقتراب أحد المارة من أمامه، ويدفعه ليسقط تحت عجلات سيارة تمر بالقرب من الرصيف.

ويبلغ عمر الرجل الذي دفعه المشرد تحت عجلات السيارة، 60 عاما، وهو الآن في المستشفى بسبب إصاباته الخطيرة، إذ يرقد في حالة حرجة جراء الحادث.

وألقي القبض على المشرد المعتدي من قبل عناصر الشرطة الذين تمكنوا من تقفي أثره مباشرة.

ووصفت الشرطة المشتبه به — الذي يتوقع اتهامه بمحاولة القتل — بأنه رجل أبيض يبلغ طوله حوالي 5 أقدام و8 بوصات ويزن 170 رطلا.

وقال رجل الإطفاء أوستن جونسون لـقناة ABC: "أتمنى شفاء سريعا للرجل المسن، وآمل أن نتمكن من القيام بمنع وإبعاد الشاب المشرد عن أي شخص آخر".